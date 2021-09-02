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التحالف: اعتراض مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

التحالف: اعتراض مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

دبي – العربية.نت

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اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الخميس، مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الانقلابية باتجاه خميس مشيط.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض أمس الأربعاء، مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية.

وقبيل ذلك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

محالات مستمرة لاستهداف المدنيين

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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