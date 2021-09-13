لا إصابات بكورونا في المساجد السعودية ‏خلال 4 أيام

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عدم إغلاق أي مسجد خلال ‏الأيام الأربعة الماضية، لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين ‏صفوف المصلين.

وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد والجوامع للإجراءات المتخذة، ‏والتي تهدف إلى سلامتهم، ودعتهم إلى الاستمرار في الالتزام ‏بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.‏

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إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته ‏خلال 216 يوماً بلغ نحو 2026 مسجداً، مؤكدة أنها تستقبل عبر إدارة خدمات المستفيدين جميع الملاحظات حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المنحنى الوبائي شهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات بالسعودية خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية.

كذلك، لفت إلى أن متحور دلتا هو السائد عالمياً، ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.