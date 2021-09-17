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الدفاعات السعودية تدمر 4 مسيرات حوثية أطلقت نحو جازان

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سقوط مسيرة حوثية في عسير
أرشيفية

الدفاعات السعودية تدمر 4 مسيرات حوثية أطلقت نحو جازان

دبي - العربية.نت

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دمرت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين نحو جازان، وتم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق مسيرات مفخخة.

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كما أكد أن محاولات الميليشيا المدعومة من إيران، عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن قبل يومين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

استهداف المدنيين

وقال مساء الأربعاء، أن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، ونتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد الأحد الماضي، على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرغ في الرياض أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام، مشدداً على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن.

كما أضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.

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