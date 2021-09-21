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40 دقيقة تحت الماء.. فنان سعودي يحتفل باليوم الوطني

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مغربي من داخل أعماق البحر

40 دقيقة تحت الماء.. فنان سعودي يحتفل باليوم الوطني

العربية.نت - حامد القرشي

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بطريقة خاصة ومميزة، غاص فنان تشكيلي سعودي تحت الماء ليشارك فرحة اليوم الوطني السعودي 91، الذي يوافق يوم غد الخميس.

وغاص هتان مغربي على عمق 50 قدماً تحت أعماق البحر الأحمر بمدينة جدة غرب السعودية، ليرسم لوحة الوطن تحمل صورة المؤسس الملك عبدالعزيز والملك سلمان وولي العهد.

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إلى ذلك، أوضح الفنان في حديث لـ "العربية.نت، أنه شغوف بالرسم منذ طفولته، مشيراً إلى أنه بدأ ذلك بالرسم عبر الألوان الخشبية والكراس.

ومع مرور الوقت والاطلاع المكثف وخوض العديد من التجارب الناجحة، قال إنه استطاع الرسم على الرمل، لافتاً إلى أنه لم يكتفِ بذلك، بل اتجه إلى محاولات أخرى لتطوير هوايته ومهاراته في الرسم.

لوحة زيتية تحت الماء

وبيّن أنه تعلم في عام 2002 الغوص تحت الماء، موضحاً أنه خلال السنوات الماضية فكر في تنفيذ لوحة فنية تحت الماء، "وداخل أعماق البحر وسط الأسماك الزاهية الألوان وتشكيلات الشعاب المرجانية الرائعة".

فقد أكد أنه استطاع الغوص على عمق 50 قدما في أعماق البحر الأحمر بالزي السعودي، منفذاً رسمة اليوم الوطني 91، ابتهاجاً بهذا اليوم.

وأكد خلال حديثه لـ "العربية.نت" أنه قبيل البدء في الرسمة بحث عن ألوان مناسبة للماء، وهي ألوان "زيتية" ولوحة مناسبة للمشاركة في اليوم الوطني، مبيناً أنه استغرق في رسمها 40 دقيقة تحت الماء.

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