اليوم الوطني 91 في السعودية.. هذه أبرز الفعاليات

أنهت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وبالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها لليوم الوطني 91، الموافق الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر الخميس المقبل، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض.

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كما، ستطلق الألعاب النارية فوق 13 مدينة في أنحاء المملكة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً في عدة مواقع.

في موازاة ذلك، تنطلق العديد من الفعاليات الفنية الغنائية في الثامنة من مساء الخميس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، بالإضافة إلى فعاليات مسرحية وتراثية ومعارض للوحات وطنية في عدد من مناطق السعودية.

وتزينت شوارع السعودية بالأعلام والإضاءات الخضراء، واهتمت أمانات المناطق بتزيين الأماكن العامة والتراثية والتاريخية احتفاءً بهذه المناسبة.

عرض موسيقي ومسيرة عسكرية

إلى ذلك، تنظم وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، عرضاً عسكرياً في واجهة الرياض لمدة ساعة، يتخلله ولأول مرة مشاركة المرأة في العرض.

كما يشمل العرض إقامة متحف لأبرز المقتنيات من قطاعات وزارة الداخلية، وذلك من بعد المغرب يوم الخميس.

وتستعرض قوات الحرس الملكي بمسيرة للفرق الخاصة بها، وعرض لسيارات القديمة التي كانت تواكب ملوك السعودية، إضافة لعروض الخيل والفرق الموسيقية، وتبدأ الفعالية في الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء.

المنطقة الغربية

بدوره، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع بالنيابة المهندس سعيد بن علي القرني، أن سكان وزوار جدة سيكونون على مدى يومين، على موعد مع عروض الفنون الشعبية ومسابقات الأطفال والدمى المتجولة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي.

كما سيحتضن ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقاً لهوية اليوم الوطني.

وأوضح المهندس القرني أن الأمانة ستقيم مباراة استعراضية بملعب "الفاير بول" على شارع الأمير سلطان، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة لفعالية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجاً ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات، والتي ستنطلق ابتداءً من شارع الأمانة مروراً بالكورنيش الأوسط وشارع فلسطين وشارع الأندلس ومن ثم العودة إلى شارع الأمانة.

وأضاف أن الفعاليات ستتضمن إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بالتعاون مع جمعية البر وإحدى الشركات التجارية، وذلك في ممشى اليمامة وحديقة النخيل وشارع الأمير نايف وممشى الأمير فيصل بن فهد.

من جانبها تعتزم جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة إطلاق 6 فعاليات متنوعة تشمل معرض صور جداوية، وبطولة عيون جدة للألعاب المتعددة، وتلوين شعار اليوم الوطني، وجدارية اليوم الوطني، ومسابقة اليوم الوطني 91 الإلكترونية علاوة على الأهازيج والرقصات الشعبية.

المنطقة الشرقية

وبدأت الجهات المعنية في المنطقة الشرقية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 للمملكة، فقامت بتزيين شوارع المنطقة الشرقية بالأعلام والإضاءات الخضراء، بالإضافة للوحات التي حملت معالم رئيسة لمحافظات المنطقة الشرقية.

كما شملت قصر الإمارة القديم بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء" والعديد من المعالم الأثرية والمجسمات الجمالية في الشرقية.

وستشهد محافظات الشرقية مسيرات غنائية وطنية وعروض السيارات القديمة وعرضا لأفلام وثائقية وطنية بهذه المناسبة، بالإضافة لتوزيع أكثر من 5000 هدية للمواطنين والمقيمين.