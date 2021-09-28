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مع زيادة المعتمرين.. استحداث ٢٥ مسارا جديدا بالمسجد الحرام

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من أعمال تركيب المسارات
من أعمال تركيب المسارات

مع زيادة المعتمرين.. استحداث ٢٥ مسارا جديدا بالمسجد الحرام

تخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية

العربية.نت - حامد القرشي

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كثفت وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام ممثلة بالإدارة العامة للحشود الإمكانات ووفرت سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.

وأوضح وكيل إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن قاروت، أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هجرية والبالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

استحداث مسارات لذوي الإعاقة
استحداث مسارات لذوي الإعاقة

استحداث مصليات

وأشار المهندس معن، إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعداداً لاستقبال الزوار وتهيئتها بملصقات التباعد الجسدي، مؤكداً "خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي".

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من جانب آخر، نفذت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي، أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام مبيناً بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص كل الحرص على خدمة هذه الفئة الغالية وتقديم كافة الخدمات لهم.

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