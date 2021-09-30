السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية لـ100 ألف معتمر يومياً

تشرع وزارة الحج والعمرة السعودية غداً الجمعة، في رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر يوميًّا و60 ألف مصلٍّ، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ويمكن الحجز عبر تطبيق "توكلنا" وتطبيق "اعتمرنا" لأداء مناسك العمرة وأداء الصلوات داخل الحرم المكي.

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وقد كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً عن تمكين 10 ملايين معتمر من أداء العمرة، منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، لافتة إلى أن عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443 هجرية تجاوز 12 ألفا من مختلف الدول.

خطة استراتيجية

فيما تنسق الوزارة بشكل مباشر مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 مليون معتمر وزائر ومصل شهرياً.

إلى ذلك، تعمل شؤون الحرمين على تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.