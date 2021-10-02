.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: تدمير مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

  • الخط
مسيرة حوثية مدمرة أرشيفية
مسيرة حوثية مدمرة أرشيفية

التحالف: تدمير مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن، مساء الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط السعودية اليمن والحوثي دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط

يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كان شدد في وقت سابق من سبتمبر الماضي على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

الحوثي يهدد المنشآت المدنية

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرغ في الرياض أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

إلى ذلك شدد على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن. وأضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين
إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين
الأكثر قراءة
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
شاهد.. القوات البحرية السعودية تصل كراتشي في باكستان شاهد.. القوات البحرية السعودية تصل كراتشي في باكستان
سفارة السعودية في مسقط تحذر رعاياها من الإعصار سفارة السعودية في مسقط تحذر رعاياها من الإعصار "شاهين"
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت نحو جازان الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت نحو جازان
عبر مهرجان للتمور.. الأحساء تحتفي بيوم الزراعة العربي عبر مهرجان للتمور.. الأحساء تحتفي بيوم الزراعة العربي
التحالف: تدمير مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط التحالف: تدمير مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد