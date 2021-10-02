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معرض الرياض الدولي للكتاب يستقبل زواره بمليون عنوان

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من واس

معرض الرياض الدولي للكتاب يستقبل زواره بمليون عنوان

اهتمامات الزوار توزعت بين الأعمال الأدبية والروايات والفكر والفلسفة إلى جانب كتب الأطفال

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

استقبل معرض الرياض الدولي للكتاب في أول أيامه الخميس جموعاً من محبي الكتب من مختلف جنسيات العالم، احتشدت في أروقته وممراته للاطلاع على أكثر من مليون عنوان تقدمها أكثر من 1000 دار نشر مشاركة في المعرض من 30 دولة، وذلك في أكبر دورة بتاريخ معارض الكتب في السعودية.

من واس
من واس

وتوزعت اهتمامات الزوار بين الأعمال الأدبية والروايات والفكر والفلسفة، إلى جانب كتب الأطفال. كما حظي جناح وزارة الثقافة العراقية بإقبال كبير من الزوار، باعتباره يمثل دولة "ضيف شرف" المعرض (جمهورية العراق)، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس
من واس

كما قدم معرض الرياض الدولي للكتاب تجربة زيارة متكاملة لزواره من خلال توفير أماكن مخصصة للقراءة، بالإضافة إلى مقاهي تتوزع في أروقته، وتوفر أجواء مثالية للزوار من مختلف الشرائح.

من واس
من واس

إلى ذلك يستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى 10 أكتوبر، مقدماً برنامجاً ثقافياً حافلاً يتضمن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية تقدم على 3 مسارح خارجية، مسرحان في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى فعاليات نوعية تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

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