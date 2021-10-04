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بهذه الطريقة يصل إعصار "شاهين" إلى السعودية

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وصول شاهين الى السعودية

بهذه الطريقة يصل إعصار "شاهين" إلى السعودية

د.عبدالله المسند: العواصف والأعاصير المدارية ليست شرًّا محضًا بل فيها منافع لكوكب الأرض

العربية.نت - نادية الفواز

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توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، أن يتوغل اليوم الاثنين الإعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى أراضي السعودية، مكوناً سحب المنخفض الجوي الكثيفة الركامية الضخمة والمفعمة بالرطوبة، تتشكل لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين مقبلين، زاحفاً باتجاه وسط، ثم غرب الربع الخالي.

ولفت المسند إلى أن العواصف والأعاصير المدارية ليست شرًّا محضًا، بل فيها منافع لكوكب الأرض، إذ تقوم بعملية التوازن في نقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر ومن جهة أخرى.

وأضاف: "أن الأعاصير تجلب الأمطار الغزيرة التي تروي الأرض المجدبة، وتشكل السيول التي تحقن المياه الجوفية، وهو ما نلاحظه حاليًا في تداعيات إعصار شاهين على سلطنة عمان والإمارات والسعودية".

وارتفعت حصيلة قتلى إعصار شاهين إلى 5، اليوم الاثنين، بينما ظل صيادون إيرانيون آخرون في عداد المفقودين مع تحرك الإعصار إلى داخل عُمان، وضعف قوته، وذلك بعد تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة.

وقالت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته. وأضافت أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة.

الإعصار شاهين يتحول لعاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات الخليج العربي إعصار شاهين الإعصار شاهين يتحول لعاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة واحد من 5 صيادين فقدوا قبالة قرية باساباندر بالقرب من حدود إيران مع باكستان.

وتزامنا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.

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