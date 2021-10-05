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وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي يبحثان أزمة اليمن

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وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي لليمن
اليمن والحوثي

وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي يبحثان أزمة اليمن

الجانبان أكدا دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي

دبي - العربية.نت

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن، كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، التي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

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حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.

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