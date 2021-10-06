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السعودية: تدمير مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

السعودية: تدمير مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، بالإضافة إلى تهشم الزجاج لبعض الواجهات

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وأكد التحالف أن المحاولة الحوثيه لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً أن اجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

إلى ذلك، أفاد تحالف دعم الشرعية بتدمير موقع إطلاق المسيّرة المفخخة في محافظة صعدة، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

تدمير موقع في الجوف

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين في محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وأوضح التحالف أنه تم تدمير موقع لميليشيات الحوثي بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.

وكانت التحالف أعلن اليوم، عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكداً تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة

تدمير 3 زوارق حوثية

وقال التحالف في بيان إن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

كما أضاف "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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