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الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة

تحالف دعم الشرعية في اليمن: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن صباح السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

مسيرة دمرها التحالف أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط سابقاً (أرشيفية)
مسيرة دمرها التحالف أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط سابقاً (أرشيفية)
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كما أعلن التحالف مساء الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كان شدد في وقت سابق من سبتمبر الماضي على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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