معلم سعودي يظهر مع وزير التعليم بعكاز.. هذه قصته

في قصة مؤثرة، تحدى معلم سعودي إعاقته الحركية والفشل الكلوي الذي يعاني منه، وأصر على تعليم طلابه.

فقد قام هاني أسعد قفاص، العام الماضي، بتدريس التلاميذ عن بعد عبر منصة "مدرستي" من داخل قسم الكلى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أثناء غسيل الكلى.

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تكريم هاني

وخلال احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض" أمس الثلاثاء، كرّم وزير التعليم حمد آل الشيخ، قفاص، الذي ظهر بعكاز.

يشار إلى أن التكريم شمل عددا من المعلمين والمعلمات بإدارات التعليم المختلفة في المملكة، والذين صنعوا قصصاً للنجاح والتميز خلال جائحة كورونا.

كما أتى تقديراً من الوزارة لدور المعلمين والمعلمات في عمليات التعليم، وتجويد مخرجاته، إضافة إلى جهودهم في إعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل، والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع ومواكبة التغيرات وتحويل التحديات لفرص للنجاح.

"الحافز لمواصلة العطاء"

من جهته أضاف قفاص لـ"العربية.نت": "قدمت خلال جائحة كورونا وأثناء التعليم عن بعد الدروس أثناء غسيل الكلى، الذي أقوم به 3 أيام في الأسبوع".

وعلّق على تكريمه قائلاً: "كُلي سعادة واعتزاز بهذا التكريم الذي أعتبره ثمرة عطائي خلال سنين تأديتي الرسالة التعليمية، والتي بلغت 25 عاماً"، مؤكداً أن: التكريم بمثابة الحافز لمواصلة العطاء والاجتهاد".