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آل الشيخ: 6 مليارات دخل موسم الرياض الماضي

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

آل الشيخ: 6 مليارات دخل موسم الرياض الماضي

آل الشيخ: تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم.. ولأن طموحنا عال وبإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين.

الرياض - العربية.نت 

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار.

وعلق آل الشيخ على تلك الأرقام في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "تعلمت من سيدي الله يحفظه، أن لغة الأرقام هي الأهم.. ولأن طموحنا عال و بإنفاق أقل، نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

في حين تستعد العاصمة السعودية لإطلاق موسم الرياض 2021، تحت شعار "تخيل أكثر"، يوم 20 أكتوبر الجاري، بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.

ويتواجد في موسم الرياض 14 منطقة للترفيه تضم 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية.

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بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر.

كما يشمل الموسم أمسيات شعرية، وتجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعلياً، والعديد من الفعاليات النوعية والعالمية والتي تقام لأول مرة في السعودية.

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