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هذا ما قدمه الشيف العالمي "وايت" في معرض الرياض للكتاب

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الشيف دايت خلال تقديمه ورشة الطهي
من ورشة الطهي التي قدمها الشيف وايت في معرض الرياض للكتاب

هذا ما قدمه الشيف العالمي "وايت" في معرض الرياض للكتاب

الشيف ماركو بيير وايت أعد طبقاً إيطالياً خلال ورشة طهي وأجاب عن أسئلة المشاركين.. وقال: السعوديون أذكياء ويملكهم الشغف

العربية.نت - مريم الجابر

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عبّر الشيف العالمي، ماركو بيير وايت، عن سعادته بتواجده في معرض الرياض الدولي للكتاب، ليقدم إبداعاته في أمام الزوار.

وقال عقب ورشة طهي قدمها، وامتلأت بالحضور الذين حرصوا على الحضور مبكراً للمشاركة بها: "السعوديون أذكياء، ويملكهم الشغف والفضول بما أقدمه من أطباق عالمية. وأسعدني زوار معرض الرياض للكتاب بتفاعلهم المميز وكرم ضيافتهم".

زوار المعرض حين حضورهم ورشة العمل
زوار المعرض حين حضورهم ورشة العمل
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وقدم الشيف وايت في الورشة طبق "ريزوتو" من وحي المطبخ الإيطالي. وعلى مدى ساعة قدم عرضاً حياً للطهي، مجيباً عن أسئلة الجمهور. كما قدم وصفة خاصة ألهمته فيها والدته، ليخرج بطبق شهي ولذيذ.

ويعد الشيف وايت من أشهر الطهاة على مستوى العالم، يملك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، قضاها في مطاعم المملكة المتحدة. وهو من الأعضاء البارزين في لجان تحكيم برامج الطهي الإنجليزية والعالمية.

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