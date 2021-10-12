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السعودية تجدد الدعوة لخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

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السعودية مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان
الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد

السعودية تجدد الدعوة لخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

مجلس الوزراء يستعرض جهود التحالف للتعامل مع أعمال الحوثيين الإرهابية التي تستهدف المدنيين بالمملكة

العربية.نت

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جددت السعودية اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي مستهل الجلسة، اطَلع مجلس الوزراء، على مجمل المحادثات التي أجرتها المملكة مع عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.

الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد
الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما تقوم به المملكة من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمةً لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.

واطلع مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على ما توصلت إليه القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، من مخرجات تعزز الجهود في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتلبية آمال وتطلعات الشعوب.

الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد
الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد

وأوضح وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية أبرزها "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" و"الاقتصاد الدائري للكربون".

وجدّد مجلس الوزراء، موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد
الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عن بُعد
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وبين وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء تابع في سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ونوه المجلس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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