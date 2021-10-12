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الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

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سقوط مسيرة حوثية في عسير
مسيرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

تواصل الميليشيا الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية

دبي - العربية.نت

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دمرت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الثلاثاء مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليل السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

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وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران. كما أكدت في وقت لاحق تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل الميليشيا الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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