السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي ومسيرتين مفخختين صوب خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات والمحاولات العبثية".

مادة اعلانية

وفي وقت سابق الخميس، اعترضت الدفاعات السعودية صاروخا باليستيا ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.

وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً على أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

وأدانت السفارة الأميركية في السعودية، الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار أبها الليلة الماضية وأسفر عن إصابة أربعة مدنيين، مستنكرة ما وصفتها بالهجمات "المشينة" التي يشنها الحوثيون على المدنيين.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: "يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلا من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل الميليشيا الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.