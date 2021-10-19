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بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!

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الطفلة نوف

بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!

السلطات استكملت الإجراءات النظامية الأولية كافة بعد الحادث

العربية.نت - حامد القرشي

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بعد ساعات طويلة من البحث المستمر، عثرت الجهات الأمنية في الرياض على الطفلة المفقودة نوف القحطاني البالغة من العمر 11 عاماً، والتي غابت صباح الثلاثاء، عقب خروجها من منزلها لرمي النفايات.

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فقد صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغاً عن تغيب مواطنة، مضيفاً أنه وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في مدينة الرياض وهي بصحة جيدة.

كما أضاف المسؤول أن السلطات استكملت الإجراءات النظامية الأولية كافة بعد الحادث.

تفاعل كبير

وكان غياب الطفلة "نوف" قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت الصفحات تفاعلاً كبيراً بعدما خرجت من منزلها صباح أمس في حي الموسى بالرياض ثم اختفاءها.

كما دشن مغردون على "تويتر" حملة تضامن للبحث عنها، مطلقين هاشتاغ #المفقودة_نوف_القحطاني، مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

"خرجت ولن تعد"

وكان ثاني القحطاني شقيق الطفلة نوف أوضح لـ"العربية.نت"، أن العائلة أتت من منطقة الحرجة جنوب السعودية إلى الرياض لإجراء فحوص للأب في أحد مستشفيات العاصمة.

وأضاف أنه وفي صباح الاثنين، خرجت الطفلة من المنزل لرمي النفايات ولم تعد.

إلى ذلك، لاقى اختفاء الطفلة صدى كبيراً على مواقع التواصل حتى أعلنت السلطات عن بشرى العثور عليها.

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