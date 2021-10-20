فيصل بن فرحان يبحث مع روبرت مالي تهديد ميليشيات إيران للمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء في الرياض مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي تهديد الميليشيات الإيرانية لاستقرار المنطقة والعالم، وأهمية العمل المشترك لوقف دعم طهران لهذه الميليشيات. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

إلى هذا، استقبل الأمير فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران. وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن.

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وأضافت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.