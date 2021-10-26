السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة

توفي يوم أمس موظف إداري وسط فناء مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة التابعة لإدارة تعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحة، إثر أزمة قلبية. وتفصيلاً، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ"العربية.نت"، أن "الزميل الإداري خالد العمري؛ وصل إلى مدرسته وسقط مغشياً عليه في فناء المدرسة، فتمّ استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى برفقة مدير المدرسة، وهناك فاضت روحه".

وأكد العمري "أن الوفاة طبيعية، ونسأل الله لزميلنا الرحمة والغفران، ولكافة ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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واستطرد في حديثه، أن مدير المدرسة محمد العُمري يثني على سلوكه وأخلاقه وحسن تعامله، وقد رافقه شخصياً أثناء نقله للمستشفى، فالمتوفى عُرف عنه تعامله الراقي مع الجميع وروحه الطيبة، وبساطته جعلت منه محبوباً من جميع الزملاء والطلاب وأولياء الأمور، فوفاته شكلت صدمة لكل الأوساط كون القدر كان سريعاً، ومفاجئاً لكنها إرادة الله".

"العربية.نت" تواصلت مع شقيق المتوفى الذي أكد أنه تواصل مع شقيقه خالد قبل أسبوع وكان بخير وبصحة وعافية، والأسرة مؤمنة وصابرة ومحتسبة الأجر بالرضا بقضاء الله وقدره.