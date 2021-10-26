.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة

  • الخط
الموظف العمري خلال تكريمه في إحدى المناسبات

السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة

عُرف عنه تعامله الراقي مع الجميع وروحه الطيبة، وبساطته جعلت منه محبوباً من جميع الزملاء والطلاب وأولياء الأمور

العربية.نت – نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

توفي يوم أمس موظف إداري وسط فناء مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة التابعة لإدارة تعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحة، إثر أزمة قلبية. وتفصيلاً، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ"العربية.نت"، أن "الزميل الإداري خالد العمري؛ وصل إلى مدرسته وسقط مغشياً عليه في فناء المدرسة، فتمّ استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى برفقة مدير المدرسة، وهناك فاضت روحه".

وأكد العمري "أن الوفاة طبيعية، ونسأل الله لزميلنا الرحمة والغفران، ولكافة ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

انطلاق "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. "الاستثمار في الإنسانية" اقتصاد السعودية انطلاق "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. "الاستثمار في الإنسانية"

واستطرد في حديثه، أن مدير المدرسة محمد العُمري يثني على سلوكه وأخلاقه وحسن تعامله، وقد رافقه شخصياً أثناء نقله للمستشفى، فالمتوفى عُرف عنه تعامله الراقي مع الجميع وروحه الطيبة، وبساطته جعلت منه محبوباً من جميع الزملاء والطلاب وأولياء الأمور، فوفاته شكلت صدمة لكل الأوساط كون القدر كان سريعاً، ومفاجئاً لكنها إرادة الله".

"العربية.نت" تواصلت مع شقيق المتوفى الذي أكد أنه تواصل مع شقيقه خالد قبل أسبوع وكان بخير وبصحة وعافية، والأسرة مؤمنة وصابرة ومحتسبة الأجر بالرضا بقضاء الله وقدره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية
قمة الشرق الأوسط الأخضر: تشكيل فرق عمل مشتركة قمة الشرق الأوسط الأخضر: تشكيل فرق عمل مشتركة
هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ"سلام مربع"
السعودية: ندعو للتهدئة وعدم التصعيد في السودان السعودية: ندعو للتهدئة وعدم التصعيد في السودان
"اللمبي في الجاهلية" مسرحية على خشبة موسم الرياض في نوفمبر
هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا
قبل أن تذهب
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
اكتشف المزيد