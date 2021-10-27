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رئيس مجلس إدارة MBC يشجب مواقف جورج قرداحي

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رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم
رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم

رئيس مجلس إدارة MBC يشجب مواقف جورج قرداحي

الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم استنكر ما ساقه وزير الإعلام اللبناني من اتهامات مغرضة استهدفت السعودية والإمارات

العربية.نت

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شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقه من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما اعتبر آل إبراهيم تلك المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، "وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".

يأتي هذا بينما استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني.

وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من "إساءات" تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها "تحيزا واضحا" لجماعة الحوثي.

احتجاجاً على تصريحات قرداحي.. الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان السعودية لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي.. الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان

وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء، إنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي بخصوص الحرب في اليمن.

كما عبّر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات قرداحي والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

كذلك أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أنه وجّه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

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