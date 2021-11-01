الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بكل أنحاء السعودية الخميس القادم

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم.

وأصدر الديوان الملكي بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية جاء فيه "تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443".