اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، "تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً".

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إسقاط مسيّرة حوثية في جبهة البرح غرب تعز

وفي تطور ميداني منفصل، أسقطت دفاعات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية غربي تعز.

وأفاد إعلام القوات المشتركة أن طائرة استطلاعية حوثية حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية في جبهة البرح وتم التعامل معها وإسقاطها.

وأشار إلى أنها ثالث طائرة مسيرة للميليشيات التابعة لإيران يتم إسقاطها في ذات الجبهة خلال أقل من أسبوعين، حيث تم إسقاط طائرتين هجوميتين الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، استهدفت ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي مزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل سقطت في مزارع المواطنين وبالقرب من بئر مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتغذي المزارع والسكان بالمياه.

كما لقي عنصر حوثي مصرعه على أيدي القوات المشتركة، الخميس، في حي منظر جنوب مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة رصدت عنصراً حوثياً حاول التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال، ولقي مصرعه على الفور بنيران القوات المشتركة.

يذكر أن الميليشيا الحوثية تلقت خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، إثر خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وسياسيا، خاطبت الحكومة اليمنية، الخميس، مجلس الأمن الدولي حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز.

وسلّم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن رسالة، عرض فيها تواصل استهداف ميليشيا الحوثي الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب، وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوبي مأرب".

وأشار إلى أن هجوم 31 أكتوبر 2021، الذي استهدف بشكل مباشر مسجداً ومركزاً تعليمياً، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنياً، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى استهداف منزل عبد اللطيف القبلي في مأرب، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 12 مدنياً من أفراد عائلته بينهم نساء وأطفال.

هذا وذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، أن المبعوث الأممي شدد خلال لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي في طهران على الحاجة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

وقال المكتب إن غروندبرغ أعرب عن "قلقه البالغ من التصعيد العسكري في اليمن، والذي يتسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويقوّض جهود السلام".

وأضاف أن المبعوث الأممي أكد على "الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء اليمن، بما في ذلك في مأرب"، مشيرا إلى أنه ناقش "الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن، وأهمية ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع إلى البلاد وداخلها".