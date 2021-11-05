السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته

أعلنت مصادر للعربية أن السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر، التقى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في القيادة العامة، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وسبل الخروج بحل للأزمة الراهنة.

وأكد السفير السعودي للبرهان على موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه ووحدته.

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كما أكد البرهان من جانبه، التزامه بالحفاظ على مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق الخميس، خلال اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية، كما شددا على أهمية الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال البرهان لبلينكن، إنهم ملتزمون بالمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي ومكتسبات الثورة.

وقبيل ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نضم صوتنا لأصوات السعودية والإمارات وبريطانيا في دعم تطلعات الشعب السوداني".

ودعا بلينكن لاستعادة كاملة وفورية لحكومة ومؤسسات انتقالية يقودها المدنيون في السودان.

وقال بلينكن عبر تويتر، إن الولايات المتحدة تضم صوتها للمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وتعبر عن دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.

وكانت الدول الأربع قد أصدرت الأربعاء، بيانا عبرت فيه عن دعمها لعودة سلطة انتقالية يقودها المدنيون في السودان لحل الأزمة السياسية الحالية.

يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم بعد عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن البرهان يوم 25 أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.