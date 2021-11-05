شاهد جماليات درب التبانة في سماء تبوك

بشغف يسعى وراء تلك الأضواء الآسرة، استطاع مصور ضوئي سعودي رصد مجرة درب التبانة، ليخرج بحزمة من الصور "المبهرة" نظير دقتها وجمالها.

المصور علي السحيباني قال لـ"العربية.نت" إن مجرة درب التبانة من المشاهد الجاذبة للمصورين الذين يتتبعون موقعها. وفي منطقة تبوك شمال غرب السعودية وبالتحديد في قرية بجدة التي تبعد عن تبوك قرابة 100 كيلومتر، تتميز البقعة بتنوع جغرافي طبيعي عن باقي الأماكن في السعودية، وتعد تجربة التصوير والاستكشاف فيها مميزة وممتعة نظرا لجبالها الشاهقة والغريبة بتشكيلاتها وأوديتها.

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وأضاف: "بعد البحث المطول عن تشكيل صخري مميز مناسب لتصويره مع مجرة درب التبانة ليلاً، وجدت التكوين الصخري الغريب والملائم، وكان محاطا بالجبال".

كيف يتم تصوير درب التبانة؟

وأوضح السحيباني أن من الأشياء المهمة لتصوير مجرة درب التبانة ليلاً، الابتعاد عن أضواء المدن بما لا يقل عن 50 كيلومترا، لمشاهدة النجوم بوضوح وتصوير المجرة، كما أن الأوقات المناسبة لتصوير المجرة خلال فترة الصيف تكون ابتداء من شهر مارس جهة جنوب شرق.

وعن أهم مشاركاته، أبان أنه عرض لقطاته في العديد من المعارض المحلية والدولية، وهو حاصل على عدة جوائز محلية وعالمية لمشاهد ترصد الطبيعة، ومن زوايا مرتفعة عبر التصويت الجوي.

بدايات احتراف التصوير

بدأ السحيباني ممارسة التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2009، باستخدام هاتف نقال، حيث كان يهوى توثيق كافة التفاصيل، وبعدها اقتنى كاميرا رقمية صغيرة، وبدأ يستكشف ويتعلم خفايا التصوير، وأسس استوديو صغيرا داخل البيت، كما استهوته الصحاري القريبة في لحظات الشروق والغروب.



وفي فترة لاحقة، قرر شراء كاميرا احترافية في عام 2012 وتخصص في تصوير المناظر الطبيعية، مستغلا ما تتمتع به السعودية من تنوع جغرافي مميز من سهول وأودية وجبال وصحاري وبحر وجزر.

وفي عام 2017، اقتنى طائرة تصوير جوي صغيرة مزودة بكاميرا، حيث كان يستهويه منظر الأرض من السماء، ليواصل توثيق أجمل الأماكن في السعودية.