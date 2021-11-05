.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد جماليات درب التبانة في سماء تبوك

  • الخط
درب التبانة - تصوير علي السحيباني
درب التبانة - تصوير علي السحيباني

شاهد جماليات درب التبانة في سماء تبوك

مجرة درب التبانة من المشاهد الجاذبة للمصورين الذين يتتبعون موقعها

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بشغف يسعى وراء تلك الأضواء الآسرة، استطاع مصور ضوئي سعودي رصد مجرة درب التبانة، ليخرج بحزمة من الصور "المبهرة" نظير دقتها وجمالها.

المصور علي السحيباني قال لـ"العربية.نت" إن مجرة درب التبانة من المشاهد الجاذبة للمصورين الذين يتتبعون موقعها. وفي منطقة تبوك شمال غرب السعودية وبالتحديد في قرية بجدة التي تبعد عن تبوك قرابة 100 كيلومتر، تتميز البقعة بتنوع جغرافي طبيعي عن باقي الأماكن في السعودية، وتعد تجربة التصوير والاستكشاف فيها مميزة وممتعة نظرا لجبالها الشاهقة والغريبة بتشكيلاتها وأوديتها.

وأضاف: "بعد البحث المطول عن تشكيل صخري مميز مناسب لتصويره مع مجرة درب التبانة ليلاً، وجدت التكوين الصخري الغريب والملائم، وكان محاطا بالجبال".

درب التبانة في سماء تبوك
درب التبانة في سماء تبوك

كيف يتم تصوير درب التبانة؟

وأوضح السحيباني أن من الأشياء المهمة لتصوير مجرة درب التبانة ليلاً، الابتعاد عن أضواء المدن بما لا يقل عن 50 كيلومترا، لمشاهدة النجوم بوضوح وتصوير المجرة، كما أن الأوقات المناسبة لتصوير المجرة خلال فترة الصيف تكون ابتداء من شهر مارس جهة جنوب شرق.

وعن أهم مشاركاته، أبان أنه عرض لقطاته في العديد من المعارض المحلية والدولية، وهو حاصل على عدة جوائز محلية وعالمية لمشاهد ترصد الطبيعة، ومن زوايا مرتفعة عبر التصويت الجوي.

تكوينات فنية في تصوير علي السحيباني
تكوينات فنية في تصوير علي السحيباني

بدايات احتراف التصوير

بدأ السحيباني ممارسة التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2009، باستخدام هاتف نقال، حيث كان يهوى توثيق كافة التفاصيل، وبعدها اقتنى كاميرا رقمية صغيرة، وبدأ يستكشف ويتعلم خفايا التصوير، وأسس استوديو صغيرا داخل البيت، كما استهوته الصحاري القريبة في لحظات الشروق والغروب.

جماليات تصوير علي السحيباني
جماليات تصوير علي السحيباني


وفي فترة لاحقة، قرر شراء كاميرا احترافية في عام 2012 وتخصص في تصوير المناظر الطبيعية، مستغلا ما تتمتع به السعودية من تنوع جغرافي مميز من سهول وأودية وجبال وصحاري وبحر وجزر.

وفي عام 2017، اقتنى طائرة تصوير جوي صغيرة مزودة بكاميرا، حيث كان يستهويه منظر الأرض من السماء، ليواصل توثيق أجمل الأماكن في السعودية.

من أعمال المصور السحيباني
من أعمال المصور السحيباني
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
النافورة الراقصة.. عالم آخر من الجمال في موسم الرياض النافورة الراقصة.. عالم آخر من الجمال في موسم الرياض
 الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس  الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس
التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان
اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز
السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته
غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
اكتشف المزيد