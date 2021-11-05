غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة

أشادت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات.

وقالت والي إن السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة والمخدرات مع تأكيدها على التعاون ما بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة السعودية في هذا الإطار.

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وقالت والي في لقاء مع قناة "العربية": "استعرضنا أنواع المخدرات المختلفة التي تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية المختلفة (في السعودية). زرنا أيضاً مقر حرس الحدود، ولاحظنا فيه المجهود الكبير المبذول لضبط كل التجارة غير الشرعية".

كما أشادت والي، خلال زيارتها للرياض، بتولي المرأة السعودية مسؤوليات مهمة في مجالات عدة.