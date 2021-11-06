.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط

  • الخط
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط .

وفي وقت سابق الجمعة أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وكان التحالف أعلن، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان.

وقبلها بيوم، اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الميليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

كما أكد التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح السعودية اليمن والحوثي التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أتذكرون أتذكرون "رومبو الإيليزي" الذي تسبب بزلزال سياسي؟ صدر الحكم بحقه
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
الأكثر قراءة
السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا على وقع التدهور الأمني السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا على وقع التدهور الأمني
شاهد جماليات درب التبانة في سماء تبوك شاهد جماليات درب التبانة في سماء تبوك
غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة
تفاصيل وفاة طفل دهساً بين عجلات لعبة القطار بأحد مهرجانات تبوك تفاصيل وفاة طفل دهساً بين عجلات لعبة القطار بأحد مهرجانات تبوك
التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط
التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح
قبل أن تذهب
الساعة 60 | إيران ومشروعها النووي محاصران بعوامل ضغط كبرى
الساعة 60 | إيران ومشروعها النووي محاصران بعوامل ضغط كبرى
اكتشف المزيد