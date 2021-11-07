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بمشاركة القوات البرية السعودية.. تمرين "رماية الخليج" ينطلق بالكويت

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رماية الخليج ٢٠٢١

بمشاركة القوات البرية السعودية.. تمرين "رماية الخليج" ينطلق بالكويت

تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة

الرياض - العربية.نت

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انطلقت اليوم الأحد مناورات تمرين رماية الخليج، والتي تشارك به القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية، في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأميركي وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري الموافق ٢ / ١٣ ربيع الثاني .

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وقال قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي العتيبي: انطلق اليوم تمرين (رماية الخليج ٢٠٢١) بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية والجيش الامريكي، ويأتي هذا التمرين بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث.

رماية الخليج ٢٠٢١ ..
رماية الخليج ٢٠٢١ ..

التعاون العسكري

كما أوضح العتيبي، أن من شأن هذا التمرين أيضا تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي، بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأضاف: أنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لاجراءات القيادة والسيطرة واجراءات قيادة القوات وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الاسناد الجوي القريب وعمليات الاسناد الاداري.

رماية الخليج ٢٠٢١ ..
رماية الخليج ٢٠٢١ ..
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