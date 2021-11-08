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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

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طائرة مسيرة مفخخة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت السبت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان السعودية اليمن والحوثي التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان

وقال التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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