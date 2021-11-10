.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب

  • الخط
التحالف ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني في مأرب
تعبيرية
اليمن والحوثي

التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.

وكان التحالف قد أعلن، الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت السبت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.

وقال التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمبعوث الولايات المتحدة لليمن السعودية اليمن والحوثي نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمبعوث الولايات المتحدة لليمن

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الباكستانية ملالا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟   الباكستانية ملالا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟  
في أحدث رواية صادمة.. ضابط إيراني يكشف كيف استدرج روح الله زم في أحدث رواية صادمة.. ضابط إيراني يكشف كيف استدرج روح الله زم
الأكثر قراءة
محمد بن سلمان: السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره محمد بن سلمان: السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره
في 7 مناطق فقط.. موسم الرياض يصنع 64 ساعة ترفيه باليوم في 7 مناطق فقط.. موسم الرياض يصنع 64 ساعة ترفيه باليوم
الموت يغيب غازي علي أحد رواد التلحين في السعودية الموت يغيب غازي علي أحد رواد التلحين في السعودية
التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب
وزير الحج والعمرة يطلع على مشاريع وزير الحج والعمرة يطلع على مشاريع "كِدانة" بالمشاعر المقدسة
تحويل الرياض إلى مدينة عالمية تحويل الرياض إلى مدينة عالمية
قبل أن تذهب
مشروع فضائي لناسا يتنبأ بالكوارث الطبيعية قبل وقوعها
مشروع فضائي لناسا يتنبأ بالكوارث الطبيعية قبل وقوعها
اكتشف المزيد