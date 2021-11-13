بالصور.. فنانة سعودية تجند الذكاء الاصطناعي في لوحاتها

جنّدت فنانة سعوديّة إبداعها في مجال فن الرسم باستخدام الذكاء الاصطناعي لصناعة لوحات فنية ثلاثية الأبعاد، والتي عبَرت من خلالها إلى العالم الافتراضي، مستفيدة من اطلاعها السابق عن هذه التقنية لتتحول هذه المعرفة إلى الشرارة التي تقودها لإخراج اللوحات الفنية من قالبها المعتاد إلى قالب فريد ومعاصر.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي طوّرت الفنانة السعودية أماني الزهراني مفهوم الرسم والتصوير في الأقسام العلمية بالجامعات، وإدخال أدوات أكثر حداثة، وإخراج جيل قادر على الابتكار وتسخير التكنولوجيا وأدواتها لمصلحة الفن.

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وقالت في حديث لـ"العربية نت" إن الطباعة ثلاثية الأبعاد تحمل العديد من التقنيات، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تسخر تقنية FDM في عمل تأثيرات ملموسة على اللوحة التصويرية، وذلك بعد تصميم جزء من التكوين بواسطة برامج الجرافيك ثم تقطيع التصميم على شكل طبقات عن طريق برامج ال 3D وإرسالها للطابعة، وإخراجها بالشكل المطلوب.

التقنية أهم أسس الإنتاج

كذلك، أضافت أن التقنية بحد ذاتها استُخدِمت في العديد من الصناعات في الإنتاج والتصنيع والطب ومجال الأدوية والهندسة، وحتى في مجال فن التجسيم، لافتة إلى أنها قدمت لوحاتها بلغة جديدة من خلال تسخيرها لهذه التقنية في عمل لوحات فنيه، وبقالب علمي مقنن من خلال تجربتها التطبيقية لدراسة الماجستير.

وأوضحت "من خلال لوحاتي قدمت رسالتي الفنية في الخروج عن نطاق المألوف دون الخروج عن ما يميزها في كونها ثنائيه الأبعاد، وباستخدام أدوات ووسائل أكثر حداثة، فالفنان على مر العصور نتاج الزمن الذي يعيش فيه، وأدوات الفنان الحالي التي ينتج بها أعماله يجب أن تكون أدوات عصريه تكنولوجية مبتكرة، لأن الفن هو لغة الفنان ليعبر بها الفنان عن واقعه، يناقش قضية، ويفرض بها حتى الحلول".

الفن ولغة التعبير عن الذات

إلى ذلك، روت الزهراني عن انطلاقتها التي بدأت منذ الطفولة، قائلةً: "كنتُ أعبر بالرسم عن كل مشاعري، واستفدت من حصص الفنون، وكان لإصرار والدي لدراسة الفنون دور كبير في تطوير مهاراتي بعد أن تتلمذت على يد نخبة من عضوات هيئة التدريس، لأدخل إلى عالم الاحتراف وصقل الموهبة".

وأضافت: "أتطلع لأن أقدم لوحاتي وتمثيل السعودية في التنظيمات والمحافل والمعارض الفنية العالمية كفنانة سعودية واعدة، وأن أقدم المزيد من الأبحاث في المؤتمرات الدولية في فن الرسم والتصوير، لقلة هذا النوع من الأبحاث المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي وما أراه من شح في هذا الجانب.

من هي أماني الزهراني

جدير بالذكر أن أماني الزهراني التي تعمل عضو هيئة تدريس بجامعة الطائف بكلية التصاميم والفنون التطبيقية، حاصلة على الماجستير في الرسم والتصوير وتمتلك خبرة واسعة في نظام التعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى تنوع مشاركاتها في الأنشطة والتنظيمات والمعارض الفنية خلال سنواتها العملية.

كما، قدمت أبحاثاً في مجال الفنون في الملتقيات العلمية والمؤتمرات الدولية كما حازت على مراكز متقدمة في المسابقات الفنية حصلت على المركز الثاني في مسابقة الفنان القدير طه الصبان للواعدات، و المركز الثالث في مسابقة الفنان القدير ضياء عزيز ضياء للبورتريه في نسختها الرابعة عام 2020 (الفن في مواجهة الجائحة).

وشاركت في معرض (حدث) الذي أقيم برعاية رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومعرض (الحج والعمرة في عيون التشكيليين ) الذي أقيم في النادي الأدبي الثقافي بجدة.