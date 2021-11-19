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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان

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صاروخ حوثي
أرشيفية
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان

التحالف: مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود

دبي _ العربية.نت

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أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، ليل الخميس إلى الجمعة، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان.

وقال التحالف إنه رصد نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.

ولفت التحالف إلى أن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.

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وفي وقت سابق، الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".

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