.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور

  • الخط
كمية الخمور التي تم ضبطها
الخمور المضبوطة

السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور

الشحنة كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغت 3,612 زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "أنابيب حديدية"، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الخمور كانت مُخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بإخفاء الخمور بداخل تلك الأنابيب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث جرى القبض عليهم وعددهم شخصان.

إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

من عمليات احكام الجمارك
من عمليات احكام الجمارك

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
الأكثر قراءة
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
ممرضة سعودية تروي للعربية.نت.. هكذا أنقذت حياة رضيع ممرضة سعودية تروي للعربية.نت.. هكذا أنقذت حياة رضيع
إقرار حوثي بكلفة معارك مأرب.. الميليشيات تقر بمقتل 15 ألفا إقرار حوثي بكلفة معارك مأرب.. الميليشيات تقر بمقتل 15 ألفا
التحالف: مطار صنعاء تحول إلى ثكنة للعمليات العدائية التحالف: مطار صنعاء تحول إلى ثكنة للعمليات العدائية
بعد ترقب وانتظار.. كشف اسم الفرقة الكورية المشاركة بموسم الرياض بعد ترقب وانتظار.. كشف اسم الفرقة الكورية المشاركة بموسم الرياض
قبل أن تذهب
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
اكتشف المزيد