.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية: اقتحام الحوثي لسفارة أميركا عمل إجرامي ينتهك الأعراف

  • الخط
الخارجية السعودية
شعار وزارة الخارجية السعودية
اليمن والحوثي

السعودية: اقتحام الحوثي لسفارة أميركا عمل إجرامي ينتهك الأعراف

وزارة الخارجية السعودية طالبت بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة والعاملين بها المحتجزين من قبل الميليشيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة في صنعاء باليمن، واحتجازها عدداً من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية"، مطالبةً بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأميركية.

حوثيون أمام السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية)
حوثيون أمام السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية)

وشددت وزارة الخارجية السعودية على "أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل، يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق".

صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 موظفين إضافيين بسفارة أميركا  اليمن صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 موظفين إضافيين بسفارة أميركا 

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن جهود مبعوثهم الخاص تيم ليندركينغ قادت إلى الإفراج عن 30 موظفا يمنيا لدى سفارة الولايات المتحدة المغلقة منذ عام 2015، بينما لا يزال حوالي خمسة إلى تسعة موظفين رهن الاحتجاز التعسفي، بينهم اثنان من الوكالة الأميركية للتنمية التي تعمل في البلاد منذ 60 عاما.

يشار إلى أن السفارة الأميركية أغلقت منذ عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات منذ أيام. وتلا الاعتقالات اقتحام الحوثيين لمقر السفارة ونهب ممتلكاتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
جدل واسع بعد استقبال جدل واسع بعد استقبال "أم عايض" لوزير الموارد السعودي
برد وثلوج.. فيديوهات رائعة من القريات في السعودية برد وثلوج.. فيديوهات رائعة من القريات في السعودية
أكاديمية أميركية تحذر من وباء جديد.. الصحة السعودية ترد أكاديمية أميركية تحذر من وباء جديد.. الصحة السعودية ترد
شاهد.. موقف بين وزير التعليم وطفلة سعودية يشعل التواصل شاهد.. موقف بين وزير التعليم وطفلة سعودية يشعل التواصل
قبل أن تذهب
تلاسن أميركي إسرائيلي حول إيران!
تلاسن أميركي إسرائيلي حول إيران!
اكتشف المزيد