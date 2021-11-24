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استضافة السعودية للنسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات

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منتخب السعودية النسائي للتايكوندو

استضافة السعودية للنسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات

يدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بـ10 لاعبات

العربية.نت - نادية الفواز

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أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استضافة السعودية للنسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات، خلال الفترة من 25 - 27 من شهر نوفمبر الجاري، على ملاعب الصالات الرياضية بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 171 لاعبة ومدرباً وإداريًا فنياً من 36 دولة.

وستشهد البطولة إقامة منافسات في أوزان (حتى 46 كجم، حتى 49 كجم، حتى 53 كجم، 57 كجم، حتى 62 كجم، حتى 67 كجم، حتى 73 كجم)، علاوة على الوزن المفتوح.

منتخب السعودية النسائي للتايكوندو
منتخب السعودية النسائي للتايكوندو

تقام لأول مرة في السعودية

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري، على أهمية هذه الاستضافة، كونها تقام لأول مرة وتستضيفها السعودية، وهو ما يعد قرارًا تاريخيًا من الاتحاد الدولي للعبة باستحداث نسخة خاصة من بطولة العالم للسيّدات.

وشدّد العمري على جاهزية الاتحاد السعودي للتايكوندو لاستضافة البطولة وقال: "نحنُ مستعدّون على جميع الجوانب الفنية والتنظيمية، فضلاً عن جاهزية اللاعبات السعوديّات، اللاتي سيشاركن في هذه النسخة بأكبر تمثيل سعودي خلال بطولات العالم".

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المنتخب السعودي

ويدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بـ10 لاعبات هن: (طيبة الشريف، لارا كاظم، رهف الشمري، نهى الميمني، إيثار حيان، سارة الشاعر، أبرار بخاري، ميس الشمري، دنيا أبو طالب، ترتيلا الطويل، إضافة إلى فاطمة آيات حمو (مدربة) ونجود الإمام (إدارية) فضلًا عن (آمنة العساف، رغد الغامدي وهما أخصائيتان علاج طبيعي).

وتأتي ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، باعتماد السعودية كبلد مستضيف للنسخة الأولى من الحدث الأكبر على مستوى اللعبة، امتدادا لما تحظى به الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة من ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الدولية والقارية بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة عالميًا.

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