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صور انتشرت.. وخبير طقس يحذر من خروج العقارب في السعودية

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عقارب

صور انتشرت.. وخبير طقس يحذر من خروج العقارب في السعودية

دبي - العربية.نت

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مع نشر بعض المستخدمين صوراً على مواقع التواصل لعقارب وجدت في بعض المناطق المأهولة، حذر أحد الخبراء من خروج تلك الزواحف في هذه الفترة من العام.

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وقال صالح الشيخي بتغريدة على حسابه على تويتر، أمس الخميس: هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين"، لأنه موسم تكاثرها.

بعضها يدخل البيوت

كما أضاف منبهاً أن "بعضها يدخل البيوت، لذا يجب الحذر منها خصوصاً أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".

إلا أنه عاد وأكد أنها لا يمكن أن تدخل إلى مبانٍ سكنية مرتفعة وبعيد عن البراري، قائلا "لا يجي أحد ساكن بالدور الرابع ويقول خايف منها!".

وعقب تغريدته نشر عدد من المستخدمين والمغردين على تويتر صوراً لعقارب، وجدت بالقرب من منازلهم.

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