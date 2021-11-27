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بعروض مبهرة.. انطلاق فعاليات "نبض الرياض"

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نبض الرياض
نبض الرياض
سياحة

بعروض مبهرة.. انطلاق فعاليات "نبض الرياض"

تشمل الفعاليات العروض الفلكلورية والمسرحية وتقنيات ثلاثية الأبعاد

العربية.نت - عماد الحكمي

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انطلقت فعاليات منطقة "نبض الرياض" إحدى مناطق موسم الرياض الـ 14 الترفيهية، أمس الجمعة، والتي ستشمل عروضاً مبهرة لجميع أفراد الأسرة.

وتقدم المنطقة تلك الفعاليات مجاناً للزوار، حيث لا يتطلب الدخول إليها حجز تذاكر مسبقا، بل يُكتفى بإظهار حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

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في الأثناء، تبرز المنطقة الجانبين التاريخي والثقافي للسعودية، من خلال عروض مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق السعودية منذ بداية تأسيس الدولة، ومحاكاتها على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض فلكوريا، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، كما تشمل الفعاليات عروضاً ترفيهية وموسيقية.

نبض الرياض .,
نبض الرياض .,

عروض ثلاثية الأبعاد

وتقع منطقة "نبض الرياض"، التي تستمر فعاليتها حتى منتصف يناير 2022، وسط العاصمة الرياض بجوار قصر المصمك. وتستهدف العائلات والأفراد والأطفال والكبار، وتتضمن عدة عروض تستقطب محبي الفنون والثقافة.

كذلك، تتميز المنطقة بعناصر مصممة بعناية تبهر الزوار، منها العروض ثلاثية الأبعاد، التي تستخدم إضاءات خاصة تجعل من يراها يظن أنها واقع.

بينما تعرض إحدى الشاشات صقراً يجول كافة مناطق المملكة، ويشمل العرض مؤلفات موسيقية بتوزيع خاص وزخارف ترمُز للمناطق، إضافة إلى تصاميم جمالية تحمل شعار "نبض الرياض" تنتشر في أرجاء المنطقة، وعروض جوالة محلية تبرز الأزياء الشعبية المتنوعة لجميع أنحاء المملكة وأخرى عالمية.

نبض الرياض ..
نبض الرياض ..

عروض فلكلورية

وتشمل فعاليات منطقة "نبض الرياض" مطاعم ومقاهي وأكشاكاً للوجبات السريعة، ويؤدي العروض الفلكلورية فرق تمثل وسط السعودية وغربها وشرقها وشمالها وجنوبها، بالاستفادة من المواهب المشاركة على منصة مطلوب، ويبلغ عدد العروض التي ستقام في المنطقة نحو 415 عرضاً على الأقل.

إلى ذلك، تنقسم منطقة "نبض الرياض" إلى مناطق فرعية تُقام فيها العديد من الفعاليات، منها منطقة "ساحة الصفاة".

وتحتوي على مجسمات فنية لفنانين محليين، وعروض متنوعة تشمل: الرسم على الرمل، والرسم بمربع روبيك، وفن الشارع "ثلاثي الأبعاد"، وفن الجليتر، وعروضاً مسرحية وموسيقية.

كما تتوفر في الساحة قهوة الصفاة، وهي قهوة تراثية بنمط عصري، تُقدم فيها المشروبات والحلويات التقليدية.

نبض الرياض .
نبض الرياض .

عروض فنية ومسرحية

ومن المناطق الفرعية أيضاً منطقة "ساحة المصمك"، التي تتضمن عروضاً فنية ومسرحية وأخرى تفاعلية، إضافة إلى مسرح نبض الرياض، الذي تُقام فيه 30 عرضاً موسيقياً بمشاركة أكثر من 30 فرقة ومغنياً من مختلف أنحاء العالم، وعروض أوركسترا محلية وعالمية، تشمل أداء السمفونيات والموسيقى العربية والعالمية.

كما تنظم منطقة "ساحة المصمك" عروضاً فنية وعالمية للفنان "آش"، وهو موسيقي ومنتج له عدد من المقطوعات الموسيقية، ويعزف على آلات موسيقية عديدة، والذي أحيا أمس أولى فعاليات المنطقة.

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