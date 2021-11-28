التحالف: تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثي في مأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمين، الأحد، تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف.

كما أعلن التحالف عن تدمير 9 آليات، مشيراً إلى خسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر.

مادة اعلانية

وكان التحالف أعلن عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، السبت، إن "طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي". كما شدد على أن "استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

يُذكر أن مقاطع مصورة كانت حصلت عليها "العربية"، الاثنين، من التحالف، كشفت تدريبات للميليشيات الحوثية على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية.

العربية تحصل على فيديو من التحالف يكشف تحويل الحوثي مطار صنعاء لثكنة عسكرية

#العربية pic.twitter.com/ZHTRrM4Pmp — العربية (@AlArabiya) November 22, 2021

وأظهر الفيديو تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفاً جوياً متحركاً في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير.

كما بين ما يعتقد أنه أحد الخبراء الأجانب وهو يشرف على عملية الاختبارات، وإجراء التجربة الحية لإطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين، ما يثبت تورط عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطلاق العمليات العدائية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بالإضافة لنقل المعرفة وتقديم الدعم والتدريب للميليشيات، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

كذلك أثبتت المشاهد المسجلة تصريحات التحالف السابقة حول تحويل الحوثيين المطار إلى ثكنة عسكرية، تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.