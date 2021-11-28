.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثي في مأرب والجوف

  • الخط
صور لضربات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية ضد أهداف وتجمعات عسكرية لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثي في مأرب والجوف

تدمير 9 آليات وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمين، الأحد، تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف.

كما أعلن التحالف عن تدمير 9 آليات، مشيراً إلى خسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر.

وكان التحالف أعلن عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، السبت، إن "طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي". كما شدد على أن "استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

يُذكر أن مقاطع مصورة كانت حصلت عليها "العربية"، الاثنين، من التحالف، كشفت تدريبات للميليشيات الحوثية على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية.

وأظهر الفيديو تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفاً جوياً متحركاً في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير.

اليمن.. عبوات ناسفة زرعها الحوثي بمركز صحي وخزان مياه بالحديدة  اليمن اليمن والحوثي اليمن.. عبوات ناسفة زرعها الحوثي بمركز صحي وخزان مياه بالحديدة 
الإرياني: ميليشيا الحوثي زرعت المنازل والمساجد بالألغام اليمن اليمن والحوثي الإرياني: ميليشيا الحوثي زرعت المنازل والمساجد بالألغام

كما بين ما يعتقد أنه أحد الخبراء الأجانب وهو يشرف على عملية الاختبارات، وإجراء التجربة الحية لإطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين، ما يثبت تورط عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطلاق العمليات العدائية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بالإضافة لنقل المعرفة وتقديم الدعم والتدريب للميليشيات، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

كذلك أثبتت المشاهد المسجلة تصريحات التحالف السابقة حول تحويل الحوثيين المطار إلى ثكنة عسكرية، تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد
الأكثر قراءة
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
السعودية: خطوة أستراليا ضد حزب الله تعزز الأمن والسلم السعودية: خطوة أستراليا ضد حزب الله تعزز الأمن والسلم
هذه الفنانة التي رسمت 16 جدارية في بوليفارد موسم الرياض هذه الفنانة التي رسمت 16 جدارية في بوليفارد موسم الرياض
 العدل السعودية تحيل محامين إلى لجنة تأديب  العدل السعودية تحيل محامين إلى لجنة تأديب
السعودية: السماح بالقدوم المباشر لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا السعودية: السماح بالقدوم المباشر لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد