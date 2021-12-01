الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، تحديد المخالطين للحالة الأولى من أوميكرون التي أعلن عنها في وقت سابق لمواطن قادم من دولة في شمال إفريقيا.

وأوضح المتحدث لوزارة الصحة محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحافي، أن عدم التحصين من كورونا يزيد من فرص ظهور المتحورات.

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كما دعا إلى الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار كورونا.

"احذروا الشائعات"

وأوصى أيضاً بأخذ جرعة معززة من اللقاح لمن استكمل 6 أشهر على أخذ الجرعتين الأساسيتين.

وحذر من الانجراف وراء الشائعات والأمور المضللة المتعلقة بالمتحورات أو اللقاحات وقيمتها وأهميتها لسلامة الجميع.

وأكد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وكانت وزارة الصحة السعودية كشفت اليوم، عن تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.