أول إصابة بأوميكرون في السعودية.. لمواطن قادم من إفريقيا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وأكد مصدر في الوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

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كما شدّد على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

كذلك، أكد أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة في المملكة بشكل مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس، وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

"رفع الجاهزية"

وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أكد أمس، أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته.

وقال الجلاجل: "نرفع الجاهزية على كافة الصعد للتصدي لكورونا وتحوراته"، راجياً من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية السعودية كان صرح يوم الأحد، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر والمغادرة إليها، وذلك مع انتشار المتحور في دول عدة.

كما أضاف أنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها.