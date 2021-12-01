7 أسود وضباع.. ضبط سعوديَيْن تاجرا بحيوانات مهددة بالانقراض

أحالت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية إلى النيابة العامة، مواطنَين اثنين مخالفَين لنظام البيئة لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة، وهي 7 أسود، و3 ضباع وذئبان وثعلبان ونمر، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق الاثنين وإحالتهما إلى النيابة والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.

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كما أشار إلى أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كذلك شدد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، داعيا الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

يذكر أنه سبق وصدر أمر رسمي في المملكة، يمنع استيراد كافة أنواع الحيوانات المفترسة للاستخدام الشخصي أو حتى التجاري.

فيما لا توجد حتى اللحظة أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة، المتواجدة في المزارع الخاصة أو البيوت، نظراً لعدم وجود ترخيص لها في الأساس يسمح بتعدادها.