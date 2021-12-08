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التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب

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مقذوف حوثي
مقذوف حوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب

التحالف: سقوط مقذوف معادي قرب إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان

دبي _ العربية.نت

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أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بسقوط مقذوف معادي بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، كما أعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب. فيما اعترضت قوات التحالف الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

وقال التحالف إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة.

وأكد التحالف أن محاولات استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

مسيرة حوثية
مسيرة حوثية

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق الثلاثاء، الهجمات الحوثية ضد الأعيان المدنية في السعودية واستمرار تصعيد الميليشيا العسكري في مأرب، وقالت إنه "يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام".

جاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، جرى خلاله مناقشة الموقف الأميركي تجاه التصعيد الحوثي المستمر وتقويض الميليشيات الانقلابية لأي خطوات نحو السلام.

وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، خاصة إدانة استمرار التصعيد الحوثي واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المناطق اليمنية، وكذلك الاعتداءات على الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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كما تم التأكيد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وقيام الحكومة بمسؤولياتها في الاستمرار بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والنقدية، والإسناد الدولي المطلوب في هذا الجانب.

ونوه معين عبدالملك بالموقف الواضح والصريح للولايات المتحدة من استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي والتدخل الإيراني في شؤون اليمن، وكذلك الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية.

وثمن رئيس الحكومة اليمنية دور تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً واستكمال استعادة الدولة.

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