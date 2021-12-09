التحالف ينشر صورا لتدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن صورا لاعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الأربعاء.

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.

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وأكد التحالف أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.

يأتي ذلك فيما أعلن التحالف في وقت سابق الأربعاء، تنفيذه 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن استهدافات بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقتلت أكثر من 95 عنصراً من الحوثيين.

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، فيما اعترضت قواته الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.