بعد عمان والإمارات وقطر.. الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين

في استكمال لجولته الخليجية، وبعد أن وصل أمس الأربعاء إلى قطر، يتوقع أن يسافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت لاحق، اليوم الخميس، إلى البحرين، على أن ينتقل الجمعة إلى الكويت.

واستباقا لوصول ولي العهد السعودي إلى المنامة، يعقد المجلس التنسيقي السعودي - البحريني اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

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من عمان إلى الإمارات.. فقطر

وكان الأمير محمد بن سلمان بدأ يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما زار لاحقا الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

وأمس وصل ولي العهد السعودي إلى قطر، في استكمال لجولته الخليجية. وترأس في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري.

إلى ذلك، تم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن هذه الجولة تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي (ديسمبر 2021) في الرياض.