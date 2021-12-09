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ولي العهد السعودي: محادثاتنا في قطر أكدت متانة العلاقة

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محمد بن سلمان في قطر (واس)
محمد بن سلمان خلال المباحثات في قطر (واس)

ولي العهد السعودي: محادثاتنا في قطر أكدت متانة العلاقة

دبي - العربية.نت

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شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على أن المحادثات التي أجريت في قطر أكدت على متانة العلاقات بين البلدين.

كما أشار في برقية بعثها إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب مغادرته الدوحة، اليوم الخميس، إلى أن الزيارة والمباحثات، أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، بما يهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا وأعرب الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة "واس"، عن تمنيه الأمن والاستقرار والازدهار للشعب القطري.

أتى ذلك، بعد أن غادر ولي العهد السعودي الدوحة، حيث كان في مقدمة مودعيه الشيخ تميم.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد وصل أمس الأربعاء إلى قطر، حيث ترأس مع أمير البلاد، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

كما زار اليوم برفقة الشيخ تميم ستاد لوسيل في الدوحة، الذي من المرتقب أن يستقبل المباراة الختامية لبطولة كأس العالم 2022.

وكان ولي العهد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جولة خليجية، استهلها بزيارة سلطنة عمان، وبعدها الإمارات، ثم قطر، لتليها اليوم البحرين، وغدا الكويت.

وتستبق تلك الجولة قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي (ديسمبر 2021) في الرياض.

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