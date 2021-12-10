.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاغون

  • الخط
الكمية التي ضبطها

الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاغون

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 888 ألف حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في شحنة مواد بناء (معاجين).

إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون في منفذ الحديثة السعودية إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون في منفذ الحديثة

وأوضحت الهيئة أن الشحنة القادمة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي في إحدى الحاويات، خضعت لأجهزة الكشف التقنية في المنفذ، وعُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، مشيرة إلى أنه جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل "المعاجين".

إلى ذلك، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

خلال عمليات الضبط
خلال عمليات الضبط

كما دعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا يراوغ.. يختبئ بدهون الجسم ويهاجم! كورونا يراوغ.. يختبئ بدهون الجسم ويهاجم!
زوبعة ضد قارئ قرآن في مصر بسبب زوبعة ضد قارئ قرآن في مصر بسبب "لقب عائلته"
الأكثر قراءة
ولي العهد السعودي: دول الجوار مهمة لنهضتنا ولي العهد السعودي: دول الجوار مهمة لنهضتنا
الأمير محمد بن سلمان يصل الكويت وولي العهد باستقباله الأمير محمد بن سلمان يصل الكويت وولي العهد باستقباله
استكمالاً لجولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت استكمالاً لجولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت
بن فرحان: جولة ولي العهد هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي بن فرحان: جولة ولي العهد هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي
سلمان خان من السعودية: أتطلع لتصوير فيلم بالمملكة سلمان خان من السعودية: أتطلع لتصوير فيلم بالمملكة
الأمير محمد بن سلمان يغادر البحرين.. مشيداً بعلاقات البلدين الأمير محمد بن سلمان يغادر البحرين.. مشيداً بعلاقات البلدين
قبل أن تذهب
فساد بمليارات الدولارات في المصرف المركزي بليبيا.. وحقائق صادمة
فساد بمليارات الدولارات في المصرف المركزي بليبيا.. وحقائق صادمة
اكتشف المزيد