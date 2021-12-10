الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاغون

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 888 ألف حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في شحنة مواد بناء (معاجين).

وأوضحت الهيئة أن الشحنة القادمة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي في إحدى الحاويات، خضعت لأجهزة الكشف التقنية في المنفذ، وعُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، مشيرة إلى أنه جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل "المعاجين".

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إلى ذلك، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

كما دعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.