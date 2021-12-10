السعودية والبحرين.. اتفاق على استمرار التعاون بمشاريع كبرى

بعدما اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، زيارته للبحرين متجهاً إلى الكويت، في آخر محطات جولته الخليجية، أكد البلدان في بيان مشترك، على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الاستراتيجي، كاشفين عن تطابق المواقف تجاه مجمل القضايا الدولية والإقليمية.

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وشدد البيان السعودي البحريني المشترك، على تماسك دول مجلس التعاون الخليجي ووحدة الصف بين أعضائه.

كما اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والدفاعي والسيبراني.

وبحثا أيضاً حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بين البلدين.

عن المنطقة العربية

وفي الشأن العربي، أكد البلدان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

واتفقا على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مدينين استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات والأعيان بالسعودية.

كما رحّبا بنتائج الانتخابات العراقية وتشكيل حكومة من أجل استقرار البلاد.

وعبرا عن سعادتهما لما توصلت إليه الأطراف السودانية خلال المرحلة الانتقالية.

وشددا على أمن واستقرار لبنان، وضرورة إجراء إصلاحات منها حصر السلاح.

أما سوريا، فاتفقت الرياض والمنامة على ضرورة حل الأزمة السورية سياسياً.

أيضاً جددا الالتزام بضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية وفقا للمقررات الدولية.

إقليمياً

إلى ذلك، دعا البيان المشترك الأطراف المعنية بملف إيران النووي لمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها.

وأكد على أهمية التعامل الجاد مع الملف النووي والصاروخي لإيران.

إلى الكويت

فيما يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى الكويت، في خامس وآخر محطات جولته الخليجية التي بدأها يوم الثلاثاء الماضي.

وكان وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد في وقت سابق "تطلع بلاده لتلك الزيارة المهمة التي تضيف لبنة في صرح العلاقات القوية بين البلدين".



محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في أبوظبي 8 ديسمبر 2021 الأمير محمد بن سلمان في زيارة إكسبو دبي

كما شدد في تصريح صحافي على أن "الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة، والتي هي امتداد للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين".

جولة خليجية

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بدأ يوم الثلاثاء الماضي، جولة خليجية استهلها بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

والأربعاء، زار قطر حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.