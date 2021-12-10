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استكمالاً لجولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت

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الأمير محمد بن سلمان مغادرا قطر(من واس)
الأمير محمد بن سلمان (من واس)

استكمالاً لجولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت

دبي - العربية.نت

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تترقب الكويت، اليوم الجمعة، وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خامس وآخر محطات جولته الخليجية التي بدأها يوم الثلاثاء الماضي.

وكان وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد في وقت سابق "تطلع بلاده لتلك الزيارة المهمة التي تضيف لبنة في صرح العلاقات القوية بين البلدين".

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كما شدد في تصريح صحافي على أن "الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة، والتي هي امتداد للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين".

ثالث زيارة

وهذه ثالث زيارة لولي العهد السعودي إلى الكويت، بعد زيارته الرسمية الأولى في مايو 2015، والثانية في 30 سبتمبر 2018.

فيما زار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السعودية في الأول من يونيو الماضي (2021) في أولى زياراته الرسمية عقب تزكيته وليا للعهد في السابع من أكتوبر 2020، وذلك تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان، كما وقعت الكويت والسعودية عام 2018 محضر إنشاء مجلس التنسيق الكويتي - السعودي الذي يعتبر انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين.

ملك البحرين وولي العهد السعودية يوم 9 ديسمبر (فرانس برس)
ملك البحرين وولي العهد السعودية يوم 9 ديسمبر (فرانس برس)

جولة خليجية

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بدأ يوم الثلاثاء الماضي جولة خليجية استهلها بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يوم 7 ديسمبر (فرانس برس)
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يوم 7 ديسمبر (فرانس برس)

والأربعاء، زار قطر حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.

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